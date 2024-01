Laudo comprova que miss trans foi estuprada

A Tv Anhanguera obteve, com exclusividade, o laudo do exame pericial feito a miss trans Jade Fernandes, de 23 anos. O documento comprova que ela sofreu violência sexual. A mulher denuncia o delegado Kleyton Manoel, titular do 8º DP da capital como o autor do crime.

O estupro teria acontecido na madrugada da última quinta-feira (05), quando eles saíram de uma festa e ele teria oferecido carona para ela. O caso corre em segredo de Justiça e é investigado pela Polícia Civil. O delegado foi afastado das funções.

