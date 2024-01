Laudo libera edifício no Setor Marista, em Goiânia

Laudo da empresa Geometria Fundações, Engenharia e Consultoria, de São José do Rio Preto (SP), libera a volta em segurança dos moradores do Edifício Catas Altas, na Rua 1128, no Setor Marista. O prédio foi evacuado na madrugada de ontem, depois que parte da rua cedeu. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Mobilidade.

A empresa, especializada em fundações, foi a Opus Incorporadora, responsável pelo empreendimento vizinho ao prédio evacuado. A empresa informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que haverá uma reunião hoje, às 11h30, no salão de festas do prédio com os moradores para entrega formal do documento, na presença das autoridades.

Veja a seguir o laudo, na íntegra.

Laudo de avaliação do Edifício Catas Altas

Em relação ao incidente ocorrido na obra do empreendimento Geo 136, localizado no Setor Marista, podemos atestar o seguinte:

Em relação a edificação do edifício Catas Altas, fizemos todas as verificações necessárias e podemos atestar com plena segurança que não existem riscos ao edifício decorrentes do evento ocorrido.

Quanto às pequenas fissuras no piso do subsolo, podemos afirmar que não estão relacionadas ao evento. Fizemos o monitoramento e não apresentaram qualquer movimentação.

Esclarecemos que o aparecimento de fissuras como estas são naturais em edificações vizinhas que estão em fase de execução de cortina de contenção, o que é o presente caso. E após a execução das respectivas lajes, travando essas cortinas, os reparos serão executados.

Vamos permanecer monitorando toda a vizinhança, o que já é rotina da empresa. Desta forma, estamos liberando o retorno, com segurança, dos moradores do edifício Catas Altas.

Antônio Aparecido de Oliveira

Diretor Geometria Fundações

CREA: 5060019439-SP