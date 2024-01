Lei confere a Nova Veneza o título de “Capital Italiana de Goiás”

No ano em que a chegada dos primeiros italianos a Nova Veneza, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, completa um século, o município acaba de receber o título de “Capital Italiana de Goiás”. A lei que confere a denominação foi promulgada no último dia 28 de dezembro.

A povoação local se iniciou em caráter precário a partir de 1912 e, oficialmente, com as primeiras terras da família Stival – oriunda das imediações de Veneza – lavradas em cartório em junho de 1924. A primeira missa foi celebrada em abril do mesmo ano. Nessa época, o lugar era conhecido como “colônia dos italianos”.

Em 1927, Nova Veneza tornou-se um distrito de Anápolis. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil se juntou aos Aliados, e a Itália ao Eixo, o distrito ganhou o nome de Goianás. Em 1958, houve a readoção do nome Nova Veneza e a elevação ao status de município.

O projeto que conferiu o título de capital italiana goiana à Nova Veneza foi o de no 6596/23, do deputado Coronel Adailton (Solidariedade), que preside, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Comissão de Turismo. Ao projeto foi apensado o de no 7606/23, de Dr. George Morais (PDT), de teor semelhante.

“Conhecidos pela religiosidade, católicos, logo [os italianos] trataram de abrir uma clareira na mata e, à sombra de um imenso jacarandá, foi celebrada a primeira missa pelo Padre Pelágio”, relata Coronel Adailton na justificativa da matéria. “Depois, construíram uma igrejinha de palha para abrigar a imagem de Nossa Senhora do Carmo, trazida pelos imigrantes, que se tornou a padroeira de Nova Veneza”.

“A cidade possui cerca de 60% dos moradores com ascendência italiana e é sede do Festival Italiano de Nova Veneza (evento gastronômico)”, ressalta Dr. George Morais na justificativa da proposição. Realizado anualmente em maio há duas décadas, o festival atraiu, segundo os organizadores, 130 mil pessoas na última edição.

Conforme o Censo de 2022, Nova Veneza tem 9.481 habitantes. Além do turismo, impulsionado sobretudo pelo festival, a cidade tem como principal atividade a agropecuária, com destaque para o hortifruti. Há também uma produtora de proteína animal, que gera mais de mil empregos diretos.