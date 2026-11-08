Lula chama Enem de “guerra contra o retrocesso” e retoma promessa de apoio a universitários

Na manhã do primeiro dia do Enem, neste domingo (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a realização do exame de uma “guerra contra o retrocesso” e defendeu a educação como caminho para ampliar oportunidades. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo na sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

“Estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso, uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz”, afirmou Lula. Ele desejou tranquilidade aos mais de 5 milhões de participantes inscritos e os chamou de “soldados da democracia, soldados da paz, soldados do futuro”.

O presidente também falou sobre a relação entre formação e respeito. Ao lembrar que não teve acesso à educação formal, disse que já viveu na própria trajetória a falta de reconhecimento enfrentada por quem não concluiu os estudos.

Pé-de-Meia Universitário está previsto para 2027

Lula voltou a defender a criação do Pé-de-Meia Universitário, proposta apresentada durante a campanha à reeleição. O Ministério da Educação informou que o programa está em fase final de elaboração e prevê implementação em 2027. O desenho divulgado pelo ministro Leonardo Barchini prevê auxílio mensal e uma parcela destinada à poupança, condicionados à permanência e à conclusão do curso.

“Nenhum brasileiro ou brasileira vai ficar sem estudar porque não tem o que comer”, disse o presidente.

Aplicação envolve quase 600 mil pessoas

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a dimensão logística do exame, aplicado em mais de 184 mil salas e 1.901 municípios. Segundo os dados apresentados pelo ministro, 596.812 pessoas trabalham na operação, entre coordenadores, aplicadores, fiscais, equipes de apoio e funcionários dos Correios.

As provas deste ano são aplicadas em dois domingos, 8 e 15 de novembro. Barchini afirmou que o Inep monitora as condições climáticas e que pedidos de reaplicação serão tratados conforme as regras do edital.

Além do Sisu, a nota do Enem pode ser usada em processos seletivos do ProUni e do Fies, observados os critérios de cada programa. O exame também voltou a permitir a certificação do ensino médio para participantes que atendam aos requisitos de idade e pontuação.