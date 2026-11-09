Presidente Lula agradece recorde votos, reafirma pautas de campanha e cita que o Brasil não é para quem foge

Durante o primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão desde a reeleição, em 25 de outubro, o presidente Lula reconheceu que a trajetória da dívida pública e os juros elevados são motivos de preocupação. No discurso, Lula reafirmou o compromisso do governo federal com a responsabilidade fiscal e relacionou o equilíbrio das contas públicas à continuidade das políticas sociais e à ampliação dos investimentos.

O presidente, no entanto, não detalhou cortes de despesas, mudanças na arrecadação ou outras iniciativas para alcançar esse objetivo. “Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais”, afirmou.

Lula também disse que pretende criar condições para reduzir a taxa de juros e elevar o investimento no país para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), em parceria com o setor privado. “Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros”, declarou o presidente.

A fala ocorre em meio à pressão de agentes do mercado financeiro por medidas de controle das contas públicas. Antes do pronunciamento, a equipe econômica já discutia alternativas para conter o avanço da dívida, mas o presidente optou por não apresentar propostas específicas na mensagem à população.

Lula promete medidas para reduzir dívidas de famílias e pequenos negócios

Ao abordar a economia, o presidente destacou indicadores que considera positivos, como o baixo desemprego, a inflação sob controle e o aumento da renda dos trabalhadores.

O presidente reafirmou que pretende adotar medidas para enfrentar o endividamento das famílias e dos pequenos negócios. Entre as iniciativas mencionadas estão a possibilidade de compra de dívidas junto aos bancos e o perdão de débitos de microempreendedores individuais (MEIs) com o governo federal já amplamente divulgadas ao longo da campanha.

O presidente, no entanto, não apresentou detalhes sobre o funcionamento dessas medidas, os critérios para adesão ou os custos das iniciativas.

Imposto de Renda, cesta básica e escala 6×1

Lula também citou medidas que apresentou como conquistas de seu governo e compromissos para os próximos anos. Entre elas, destacou a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês e o fim da escala de trabalho 6×1. O presidente afirmou ainda que pretende zerar os impostos sobre a cesta básica a partir de 2027.

“Agora, vamos zerar o imposto da cesta básica a partir do ano que vem. Além disso, enviei ao Congresso a proposta para zerar a tarifa do transporte público aos finais de semana”, disse.

Na educação, Lula prometeu ampliar o ensino em tempo integral e expandir o programa Pé-de-Meia. O pronunciamento, porém, não apresentou metas, cronogramas ou detalhes sobre os recursos necessários para executar essas iniciativas.

Presidente defende reformas política e do Judiciário

Na área institucional, Lula afirmou que o país precisa discutir uma reforma política e mudanças no Judiciário. Ao tratar do tema, cobrou maior credibilidade da Justiça e defendeu que integrantes da magistratura atuem com isenção e ética.

“É chegada a hora da Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade. A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflitos de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar, com mais rigor, a corrupção e o crime organizado”, afirmou o PR.

Na segurança pública, o presidente disse que pretende encaminhar uma medida provisória para viabilizar a criação do Ministério da Segurança Pública. A iniciativa foi relacionada à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. A criação da pasta, segundo Lula, deverá ampliar a atuação do governo federal na área. O presidente não detalhou, durante o pronunciamento, a estrutura ou as atribuições do novo ministério.

Lula agradece votos e pede união após disputa eleitoral

Por fim , o teor principal da fala do PR foi um agradecimento extenso aos votos recebidos no segundo turno, seguido de uma afirmação de que pretende governar para todos os brasileiros, independentemente de posicionamento político. “É preciso construir pontes em vez de muros”, completou.

O presidente também criticou a atuação das grandes empresas de tecnologia, conhecidas como big techs, durante o processo eleitoral. Segundo ele, plataformas digitais deram milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e notícias falsas, em uma tentativa de interferir nas eleições brasileiras.

A mensagem teve tom de conciliação após a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno. Porém, em determinado momento, Lula cita que um brasileiro não foge à luta – o que pode ser interpretado como uma menção a fuga do senador do PL. Mesmo assim, Lula defendeu a união do país e afirmou que pretende conduzir o próximo mandato com diálogo e participação da população.