Lula vai à TV pressionado a conciliar promessas de campanha e ajuste fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em rede nacional neste domingo (8), às 20h30, com um desafio político e econômico: reafirmar compromissos feitos na campanha e, ao mesmo tempo, sinalizar responsabilidade fiscal. A fala será o primeiro pronunciamento em cadeia de rádio e TV desde a reeleição.

Segundo apuração da CNN Brasil e da Folha, Lula deve agradecer os votos recebidos e assegurar que pretende cumprir promessas de campanha, entre elas propostas para a segurança pública e a tarifa zero. Ao mercado, deve transmitir que a agenda social será acompanhada de cuidado com as contas públicas. A expectativa dessas reportagens é que o presidente não detalhe medidas de ajuste no discurso.

A cobrança por sinais sobre a política econômica aumentou depois da eleição. Agentes do mercado revisaram para baixo as expectativas para a economia, em meio a preocupações com o crescimento das despesas e da dívida pública no próximo mandato.

As medidas fiscais ainda estão em discussão. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que ele e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, apresentarão propostas a Lula após a viagem internacional do presidente, prevista para terminar em 15 de novembro. “Não há fórmula mágica, mas manutenção dos compromissos fiscais”, disse Durigan após reunião com ministros e economistas.