Lutador de jiu jitsu atingido por guindaste não sente as pernas, diz família

O lutador de jiu jitsu David Lima, foi atingido por um guindaste que tombou enquanto uma piscina era instalada em Rio Verde, na semana passada, perdeu o movimento das pernas. De acordo com familiares do jovem, uma lesão na coluna provocou o quadro.

O acidente ocorreu na última quinta-feira. O atleta está internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde deveria passar por cirurgia hoje. Além do lutador, o dono da residência onde a piscina era instalada e o motorista do guindaste também se feriram na queda. Ambos tiveram fraturas nas pernas e aguardam também por cirurgia.