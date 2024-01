Lutador profissional é preso após agredir a ex, em Planaltina

Um lutador profissional de kickboxing foi preso, em Planaltina de Goiás, depois de descumprir uma medida protetiva e agredir a ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi até a casa da mulher e a obrigou a desbloquear o celular para que ele pudesse ler as conversas. A vítima foi agredida com socos, tapas e chutes.

Após o registro do descumprimento da medida protetiva, a polícia descobriu que o suspeito já tinha uma prisão anterior em flagrante por agressão a outra mulher.

Ele foi preso e está à disposição da Justiça.