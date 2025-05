Mabel confirma fechamento de CMEI em Campinas e justifica insegurança: “Boate Kiss de Goiânia”

Durante sessão na Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (29), o prefeito Sandro Mabel (UB) confirmou o fechamento do CMEI Orlando Alves Carneiro, no setor Campinas, e comparou o prédio da unidade à tragédia da Boate Kiss, ocorrida em 2013 no Rio Grande do Sul. Segundo ele, não há segurança para as 129 crianças matriculadas na unidade, que funciona em prédio alugado há 16 anos.

“Nós vamos fechar aquele ninho de rato lá”, reagiu Mabel durante manifestação de servidores da Educação, que ocuparam as galerias do plenário em protesto contra a medida.

“A escola tem quatro andares… se acontecesse alguma coisa ali, morreriam vinte, trinta crianças. E não tem choradeira, não. Não adianta dizer que não vai acontecer, que vai dar certo — tá errado, aquilo tá errado! Aquilo ali era a Boate Kiss de Goiânia. Se pegasse fogo, mataria aquele monte de criança”, disse em tom incisivo.

Segundo o prefeito, a estrutura da unidade apresenta riscos sérios à integridade dos alunos e servidores. A proposta da Prefeitura, segundo ele, é transferir os alunos para espaços mais seguros.”Nós vamos colocar as crianças em lugares certos. Lugares que têm segurança, onde elas possam estar bem.”

Segundo Mabel, a denúncia protocolada pela vereadora Aava Santiago (PSDB) no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), que culminou com medida que proibiu o fechamento, foi arquivada.”Quero convidar os senhores vereadores que tiverem interesse: vamos visitar o local comigo”, disse ao emendar que a “chiadeira” dos trabalhadores é porque querem trabalhar perto de casa.

Aava Santiago criticou a fala do prefeito e fez um pedido de “perdão em nome da Câmara de Goiânia porque o senhor chamou a comunidade escolar de ‘ninho de rato'”. Katia Maria (PT) disse que são as mães que sabem o que é melhor para os filhos e cobrou diálogo.

A Prefeitura não divulgou oficialmente quando o CMEI será desativado, nem para onde os alunos e servidores serão remanejados.