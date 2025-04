Mabel conhece modelo de parceria usado em Salvador e quer aplicar no centro de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, conheceu nesta sexta-feira (4) a sede da SalvadorPar, empresa de economia mista responsável pela estruturação de parcerias público-privadas (PPPs) em Salvador. A companhia atua em parceria com a Prefeitura da capital baiana para implementar ações e atrair investimentos.

O prefeito ficou interessado em esmiuçar as ações do Renova Centro, projeto voltado à revitalização do centro de Salvador, para aplicar no centro da capital de Goiás. O projeto Centraliza, da gestão anterior, propõe ações e investimentos para fomentar a economia no centro e fortalecer moradias.

Mabel afirmou que sua gestão está comprometida com a requalificação do centro da capital goiana, buscando torná-lo “vivo novamente”, com incentivo ao comércio, ao empreendedorismo e à moradia, como forma de reverter o esvaziamento populacional. A proposta também inclui a manutenção e recuperação dos monumentos e do conjunto arquitetônico Art Déco, além da promoção de eventos esportivos e culturais para ocupação dos espaços públicos.

Diante dos desafios e da amplitude do projeto, Mabel já anunciou que a revitalização será realizada por etapas. “Vamos criar um ambiente favorável para viabilizar os investimentos necessários à revitalização do Centro, a partir da construção de projetos específicos que contemplem todos os eixos temáticos”, explicou.

Uma das primeiras etapas já em andamento é a modernização da iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de LED por meio do Programa Brilha Goiânia . A meta é substituir 100 mil luminárias em toda a cidade, com ritmo médio de mil instalações por dia.

“A experiência de Salvador mostra como as parcerias público-privadas podem transformar áreas urbanas e melhorar a vida da população, sem sobrecarregar os cofres públicos. O projeto Renova Centro, em especial, chamou nossa atenção pelo seu potencial de reocupação e valorização de áreas históricas”, afirmou Mabel.