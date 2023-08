Mãe e padrastro são autuados por maus-tratos contra duas adolescentes

Uma mãe e um padrasto foram autuados, nesta sexta-feira (04), por maus-tratos cometidos contra duas adolescentes de 14 e 15 anos, em Abadia de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi feito já que os responsáveis pelas adolescentes teriam “se excedido” ao corrigir as menores em uma reunião familiar. A violência foi registrada em 29 de junho.

De acordo com a perícia, as jovens estavam com várias lesões, como mordida nos dedos e hematomas nos olhos e pescoço. Aos policias, os pais admitiram o excesso e disseram que as adolescentes usavam bebidas alcoólicas. Além disso, afirmaram que elas utilizavam as redes sociais de forma inapropriada.