Mais de 100 lotes clandestinos são interditados em Cavalcante

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cavalcante, Promotoria de Justiça de Cavalcante, Equatorial, e representantes do setor privado, deflagrou nesta sexta-feira, 22, a terceira edição da Operação Lote Legal. O foco da ação foi a interdição de mais de 100 lotes clandestinos no município de Cavalcante, localizado ao norte da Chapada dos Veadeiros.

Os lotes, vendidos a preços que variavam entre R$ 4 mil e R$ 130 mil, tinham como principal finalidade a construção de segunda residência, destinada ao lazer nos fins de semana. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA) ressalta que tem intensificado o combate ao parcelamento irregular do solo na zona rural de Goiás, especialmente as chamadas chácaras de recreio, destacando que tais práticas acarretam danos ambientais e municipais, incluindo ocupação ilegais de áreas de preservação permanente e problemas de saneamento.