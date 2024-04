Mais de 3 mil viaturas são entregues às Forças de Segurança

Na manhã desta quarta-feira (17), o governador Ronaldo Caiado entregou mais de 3 mil viaturas para a Polícia Civil de Goiás e outras forças de segurança do estado. A cerimônia ocorreu no Autódromo de Goiânia, onde Caiado ressaltou a importância do trabalho dessas instituições para manter a ordem e a paz social na sociedade goiana.

Na ocasião, o governador entrou em uma das viaturas da Polícia Civil, acompanhado pelo delegado-geral André Ganga, e estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, Renato Brum, além de outros líderes das forças de segurança e membros da Direção-Geral da PCGO.