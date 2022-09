Mais de 33 mil kits pedagógicos sobre importância da vacinação são entregues nas escolas, em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), entregou, nesta terça-feira, 13, 33.685 kits pedagógicos da campanha Xô Dodói no Centro de Educação Infantil (Cmei) Goiânia Viva, na capital. O evento, que marcou a distribuição da primeira remessa de kits, contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Sandro Rodrigues, do prefeito Rogério Cruz, do secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, e do secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

“Crianças saudáveis, brincando e aprendendo. Este foi nosso norte quando começamos a pensar na campanha Xô Dodói. A vacinação precisa estar no nosso dia-a-dia, mesmo que a gente tenha períodos específicos em que a proteção é mais estimulada, a imunização é para ser feita o ano todo, conforme as características de idade, seguindo o calendário vacinal”, afirmou Sandro Rodrigues.

Cada aluno ganhou um kit com quebra-cabeça, certificado de vacinação, máscara e cartela de adesivos. Sandro agradeceu a participação da equipe do Cmei Goiânia Viva no incentivo à imunização dos pequenos. “A campanha veio para ficar e vamos trabalhar para que a gente estimule a vacinação junto aos pais, responsáveis, educadores e professores. As crianças passam muito mais tempo aqui no Cmei do que em casa. É aqui que elas vão aprender”, completou.

Presente na entrega, o prefeito Rogério Cruz destacou que a vacina é uma prevenção. “Prevenindo, estamos aptos a estar bem com a nossa saúde e é isso que fizemos aqui nesta entrega hoje”, afirmou.

Cobertura vacinal

Apesar da preocupação com a baixa cobertura de alguns imunizantes, Goiás já ultrapassou a meta de imunização contra a poliomielite em 10 municípios goianos. A faixa etária apta a receber essa vacina é de crianças de 1 a 4 anos e o alvo é 95% de cobertura vacinal em todas as cidades.

Os municípios que lideram o ranking de imunização são: Guarinos (133,87%), Ivolândia (133,68%), Faina (126,67%), Nova América (116,22%), São João da Paraúna (115,28%), Palmelo (106%), Goiás (104,75%), Campos Verdes (102,78%), Córrego do Ouro (102%) e Damolândia (100%). Outros 10 municípios estão acima de 80%. São eles: Buriti de Goiás (91%); Uirapuru (88,73%); Cumari (85,25); Jesúpolis (84%); Lagoa Santa (83,58%); Itaguaru (81,96%); Campos Belos (81,63%) Itapirapuã (81,08%); Mossâmedes (80,84%) e Buritinópolis (80,79%).

O secretário estadual citou também que a imunização da vacina tetra viral está abaixo dos 20% no Estado. “É um dado que preocupa e seguimos fazendo análises do cenário para ver o que pode ser feito para aumentar esse número. E esse é o objetivo da Xô Dodói: chegar até os municípios explicando que a vacina é um ato de amor e proteção”, finalizou Sandro Rodrigues.

Mais entregas

Nesta quarta-feira (14/9), às 9h, a SES-GO estará em Senador Canedo para entregar os kits pedagógicos no Centro de Educação Infantil (Cmei) Professora Luciene Cristina Marques Barbosa Vieira. O secretário Sandro Rodrigues vai entregar o material para o prefeito Fernando Pellozo e secretários municipais de Educação e Saúde da capital, Victor Pellozo e Ludmyla Maranha, respectivamente. Os demais municípios goianos estão se organizando por meio do Programa Saúde na Escola para receber os materiais.

Estiveram presentes no evento a diretora do Cmei Goiânia Viva, professora Regina Alves; secretário particular e chefe de gabinete do prefeito, José Firmino; professora Rosângela Ribeiro Cruvinel, responsável pela apresentação junto com as crianças; a superintende de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim e a gerente de Imunização da SES-GO, Clarice Carvalho.