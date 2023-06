Mais de 50 atrações musicais integram o Festival Guardiões da Arte em Pirenópolis

Pirenópolis recebe até o dia 24 de junho, o Festival Guardiões da Arte. Com mais de 50 atrações musicais e ações socioambientais, o evento é realizado pelo Instituto Guardiã do Ser, por meio do apoio do Edital de Fomento aos Territórios Goianos 2017 do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, da Prefeitura de Pirenópolis, do Instituto Bororó, da Barú Records, da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Pirenópolis – CataPiri, e do PiriRecicla, que é um movimento da ONG Comunidade Educacional de Pirenópolis – Coepi.



As atrações musicais serão apresentadas em diferentes pontos da cidade: No Cine Pireneus, bares, restaurantes, cafés, cervejarias e pousadas. A entrada é franca para todas as atrações do Cine Pireneus. Dentre os artistas que integram a programação musical, estão a Banda Phoenix, Débora di Sá, Tonzêra, Nila Branco, André Mols (TNY), Cláudia Vieira, Fred Praxedes, Bororó Felipe, Ricardo de Pina, Euterpe e Victor Batista, dentre outros. Em sua primeira edição, o Festival Guardiões da Arte presta homenagem ao artista plástico pirenopolino Claudimar Pereira, cujas obras estampam a identidade visual e os cenários do festival.



Lançamento das Ecobags



Músicos, cantores e Djs dos mais diferentes estilos compõem a programação do Festival Guardiões da Arte. As apresentações artísticas ocorrerão nos dias 16, 17, 22, 23 e 24. No dia 16, o show das Uh! Lalas, com a DJ Pri Loyola e a cantora Grace Carvalho, a partir das 20 horas, no Zazá Café, abrilhantará o lançamento das ecobags (sacolas reutilizáveis), que a partir de então poderão ser encontradas no comércio local como uma alternativa às sacolas plásticas. “A meta é que não só o comércio, mas a população pirenopolina e os entes públicos abracem a causa”, diz o coordenador geral do evento, Dante Ventura.



Sustentabilidade



A sustentabilidade é um braço forte do festival, que além da programação artístico cultural, traz ações que visam a preservação da natureza e a conscientização da população. Neste sentido, desde o dia 1º de junho, tem proporcionado palestras com o tema “A problemática do lixo” nos locais parceiros do evento, sob a coordenação do Instituto Guardiã do Ser em parceria com a CataPiri e o PiriRecicla /Coepi.



As palestras têm como público-alvo principal os empresários e funcionários de estabelecimentos comerciais e abordam, sobretudo, a situação da coleta seletiva no município, trazendo aspectos fundamentais, tais como o que fazer para aderir à coleta e como separar corretamente o lixo. “Essa ação é muito relevante justamente por envolver os empresários. Como os empreendimentos geram um volume grande de resíduos, é imprescindível que eles façam parte disso para que consigamos alavancar a coleta seletiva em Pirenópolis”, comentou uma das palestrantes e coordenadora do PiriRecicla, Jasmim Madueño. Vale dizer que a Escola Estadual Comendador Joaquim Alves também recebeu a palestra, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.



Confira a programação musical do Festival Guardiões da Arte

Dia 17/6 – sábado



12 horas: Marcelo Del Mattos, na Villaê Pousada

12 horas: Blind Jorge de Lima, no Restaurante Pedreiras

12 horas: Kalango Duo, no Restaurante Bom Começo

12 horas: Eli, no Buteko do Chaguinha

17 horas: Otávio Maciel, na Cervejaria Santa Dica

17 horas: Thiago Siqueira, na Igreja Matriz

20 horas: Tyty Moreno, no Pitoresco

20 horas: Beto Luz, no Jindungo

20 horas: Diego Muth, no Encontro Marcado

20 horas: Toni Ribeiro, na Casa Aurora

20 horas: Dejotta & Nasser Kallil, no Stone House

20 horas: Thiago Siqueira, na Pousada dos Pireneus

20 horas: Fred Praxedes e Lan Diniz, na Forneria Pireneus

20 horas: Débroa di Sá, no Haikai

20 horas: Lucas Abreu, na Villa das Pedras

20 horas: Adriano Mutah, no Garagem Comedoria



Dia 22/6 – quinta-feira



Das 18h30 às 19h30: Cortejo com a Banda Phoenix, saindo da Praça do Coreto até o Cine Pireneus

Atrações do Cine Pireneus – início às 20 horas

Euterpe

Isabella Rovo, no Cine Pireneus

Victor Batista, no Cine Pireneus

Tonzêra, no Cine Pireneus



Dia 23/6 – sexta-feira



12 horas: Rodrigo Nascimento, no Encontro Marcado

12 horas: Eli, no Buteko do Chaguinha

17 horas: Franklin Borges, Cervejaria Santa Dica

20 horas: Renato Castelo, no Chico de Sá

20 horas: Ziriguiduo, na Forneria Pireneus

20 horas: Rodrigo Freire, no Restaurante Bom Começo

20 horas: Eduardo Barra & Nasser Kallil, no Stone House

Atrações do Cine Pireneus – início às 20 horas

Ricardo de Pina

Darwinson

Bororó Feliple

Cláudia Vieira



Dia 24/6 – sábado



12 horas: Rodrigo Nascimento, no Encontro Marcado

12 horas: Gustavo Ribeiro, no Restaurante Pedreiras

12 horas: Eli, no Buteko do Chaguinha

12 horas: Kalango Duo, no Restaurante Bom Começo

17 horas: Patocan, na Cervejaria Santa Dica

16h30: DJ Fabrício Roque, no Paço do Rosário

20 horas: Zabumba de Chita, no Zazá Café

20 horas: Vinícius Garcez, no Haikai

20 horas: Amós Marcondes, no Villa das Pedras

20 horas: Gustavo Ribeiro, no Renascer Park

20 horas: Eli, no Chico de Sá

20 horas: Ziriguiduo, na Forneria Pireneus

20 horas: Eduardo Barra & Nasser Kallil, no Stone House

Atrações do Cine Pireneus – início às 20 horas

Henrique de Oliveira

Fabiano Lin (Casa Bizantina)

Dante Ventura

André Mols (TNY)

Nila Branco