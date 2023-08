Mais de 60 apostadores acertam a quadra da Mega-Sena

Mais de 60 apostadores goianos acertaram as quatro dezenas da Mega-Sena, no último sorteio realizado, na quinta-feira (24). Os sortudos vão dividir mais de R$ 100 mil. Os números sorteados foram: 05, 31, 37, 47, 52, 58.

Das apostas vencedoras, cada uma vai levar o valor de R$ 1.764,34. A maioria dos vencedores são dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Valparaíso de Goiás.

Um apostador da capital jogou com sete números através de um bolão e ganhou R$ 46 mil. Já um de Edéia, jogou com um número a mais, de forma simples, e conseguiu R$ 69 mil. Por último, um morador de Jataí foi premiado com R$ 115,2 mil e fez a aposta simples com dez números.