Mais de 800 casos de dengue são investigados em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde investiga 844 casos suspeitos de dengue, registrados nas primeiras semanas de 2024. Segundo a pasta, 231 casos foram confirmados.

Em Goiás, vários municípios estão caracterizados como de alto risco para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Nossa situação não é crítica, mas precisamos redobrar os cuidados. Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) seguem realizando visitas domiciliares e orientando a população, mas o trabalho conjunto entre poder público e população é a principal estratégia para manter essas doenças controladas, afirma o titular da SMS, Wilson Pollara.

“Nossa rede de saúde está preparada com insumos e profissionais para atender casos graves. Mas nossa intenção é reduzir a necessidade de hospitalização, para isso é necessário evitar focos do mosquito, e a população deve ser protagonista nessa força-tarefa”, acrescenta o secretário de Saúde.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o estado corre o risco de ter epidemia de dengue, pois há a circulação simultânea de quatro sorotipos. Em 2023 a Capital confirmou mais de 19 mil casos de dengue, com 36 casos graves. “É importante a união de esforços para que neste ano a gente consiga diminuir os impactos da doença na população, esse é nosso objetivo”, detalha Pollara.

Sintomas

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode variar desde casos assintomáticos até quadros graves. Entre os sintomas estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e dor abdominal intensa.

Cuidados diários nas residências

– Verificar se a caixa d’água está bem tampada

– Colocar areia nos pratos de plantas

– Recolher e acondicionar o lixo do quintal

– Limpar as calhas

– Cobrir piscinas

– Cobrir bem a cisterna

– Deixar as lixeiras bem tampadas

– Limpar a bandeja externa da geladeira

– Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

– Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

– Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

– Cobrir bem todos os reservatórios de água