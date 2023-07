Mais quatro estados declaram emergência por gripe aviária

Mais quatro estados atenderam a recomendação do Ministério da Agricultura e declararam emergência zoossanitária em decorrência dos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectados no país. Adotaram a medida Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O prazo é de 180 dias. Na sexta-feira, 21, Santa Catarina já havia declarado emergência.

As declarações seguem orientação do Ministério da Agricultura para que os estados possam acessar recursos da União para conter o avanço da gripe aviária. Em 22 de maio, o governo federal declarou emergência sanitária em todo o território nacional, liberando R$ 200 milhões para o combate à doença.