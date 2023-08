Manutenção pode afetar abastecimento de água em bairros de Aparecida

Equipes da Saneago irão executar nesta quarta-feira, 9, serviços de melhorias operacionais na parte elétrica do sistema da Estação de Tratamento de Água (ETA) Lajes, em Aparecida de Goiânia. A manutenção será realizada das 7 às 12 horas, podendo afetar o abastecimento em alguns bairros, nos imóveis que não contam com caixa d´água bem dimensionada. A previsão é de normalização gradual do fornecimento de água no período vespertino.

Bairros afetados: Bairro Vera Cruz, Conde dos Arcos, Condomínio Residencial Araçá, Conjunto Ana Rosa, Conjunto Planalto, Conjunto Planície, Internacional Park, Jardim Belo Horizonte, Jardim Casa Grande, Jardim Cristal, Jardim das Acácias, Jardim das Hortênsias, Jardim dos Pomares, Jardim Eldorado, Jardim Ipanema, Jardim Iracema, Jardim Miramar, Jardim Palmares, Jardim Pampulha, Jardim Repouso, Jardim Rio Grande, Jardim Rosa do Sul, Loteamento Águas Claras, Loteamento Real Grandeza, Loteamento Santo Antônio, Nova Olinda, Parque Montreal, Parque Rio das Pedras, Residencial Brasicom, Residencial Maria Luiza, Setor Araguaia, Setor Central, Setor Expansul, Setor Retiro dos Bosques, Setor Rosas dos Ventos, Setor Santo André, Vila Adélia, Vila Célia Maria, Vila Izabel, Vila São Manuel e Vila Souza.