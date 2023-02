Marcus Cirillo apresenta stand up comedy em Goiânia

No dia 15 de abril, o humorista Marcus Cirillo apresenta em Goiânia o Stand up comedy show “É por isso que eu bebo”, às 19h, no Teatro Goiânia. Os ingressos a partir de 35 reais, já estão em pré-venda e o público pode fazer a reserva por meio do site cultura reservas.com. Basta informar seu nome completo, contatos e a quantidade de bilhetes que deseja reservar. Dessa forma é possível garantir seu ingresso em primeira mão, sem o risco de que se esgotem.

Sobre o comediante

Chapéu, camisa xadrez, cinto de fivela e bota: é assim que o humorista Marcus Cirillo sobre nos palcos de todo o Brasil, enaltecendo os costumes interioranos e a cultura sertaneja, agradando desde o homem do campo até o da cidade grande.

Nascido em Agudos, interior de São Paulo, Cirillo cresceu inserido na cultura do homem do campo, e com essa essência sobe nos palcos de todo o país. O humorista avisa que não se faz de cowboy e peão, ele é assim no seu dia a dia.

Desde criança, Marcus Cirillo é apaixonado por comédia. Na infância, seu ídolo era Jim Carrey e seu sonho era seguir a carreira de diretor de cinema. Mas aos 18 anos, ao ajudar um mágico e fazer a plateia rir com algumas brincadeiras, percebeu que seu lugar era no palco.