O acidente com um helicóptero UH-15 Super Cougar, da Marinha, no começo da tarde de terça-feira levou à suspensão, nesta quarta-feira, da Operação Formosa. No acidente, dois fuzleiros navais morreram e 12 ficaram feridos.

Segundo os militares, a interrupção é temporária. Mas uma demonstração conjunta das três Forças Armadas, que estava prevista para amanhã, foi cancelada. As causas do acidente com o aparelho estão sendo investigadas e o inquérito tem até seis meses para ser concluído.