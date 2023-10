Mauro Rubem declara apoio a Adriana Accorsi

Em reunião com líderes do Partido dos Trabalhadores em Goiânia, o deputado estadual Mauro Rubem retirou sua pré-candidatura e declarou apoio à deputada federal Adriana Accorsi como pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. O ato contou com a presença de integrantes do partido, como a deputada estadual Bia de Lima e o policial rodoviário federal Fabrício Rosa. Com isso, Adriana Accorsi vai pavimentando seu caminho para disputar a Prefeitura de Goiânia mais uma vez.

Veja a declaração de Mauro Rubem em suas redes sociais:

“Pela união e fortalecimento do Partido dos Trabalhadores em Goiânia e em Goiás, após muitos diálogos, resolvemos apoiar o nome da minha grande amiga, mulher guerreira e de fibra, deputada federal delegada Adriana Accorsi como pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia.

Retiro o meu nome como pré-candidato em prol de um projeto que une todas as lideranças do Partido. Estou com a Adriana Accorssi por uma Goiânia que valorize a vida, a saúde, a educação, a segurança, a cultura e o seu povo. Eu Amo Goiânia! O PT voltará ao Paço Municipal com Adriana Accorsi! Vamos juntos minha gente!!!”