Médico ginecologista é indiciado por estupro de vulnerável

O médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, houve mudança na tipificação do crime porque “ficou claro que a vítima encontrava-se em absoluta vulnerabilidade, totalmente incapaz de oferecer qualquer resistência” e também por conta da posição do exame ginecológico, que tornava a movimentação limitada, pela rapidez do ato e pelo estado de choque em que se encontrava.

Até o momento, são 16 vítimas identificadas, mas o inquérito que foi concluído e remetido à Justiça refere-se apenas à primeira primeira vítima, que deu início às investigações.