Médicos anestesiologistas suspendem atendimento em unidades de Goiânia

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Coopanest-GO) informou a interrupção completa da sua prestação de serviços a partir de hoje nas unidades municipais de saúde e na rede conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia. A paralisação atinge pelo menos 26 unidades particulares conveniadas e atingirá também os casos de urgência e emergência

De acordo com a Coopanest, a suspensão é devida à inexistência de contrato entre as partes. O atendimento a procedimentos eletivos suspensos está desde o dia 15 de dezembro do ano passado. Até o momento, segundo a entidade, não houve tentativa de contato, por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para solucionar a falta de contrato e negociar a dívida, na casa de R$ 26 milhões.

A SMS informou que se reuniu com representantes dos hospitais, ontem, e que ficou definido que a contratação dos anestesiologistas será feita por meio de negociações diretas com cada instituição, a exemplo do que já é feito com outros profissionais da área de saúde.

Algumas das unidades de saúde que serão impactadas com a interrupção são: