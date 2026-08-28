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Mega-Sena acumula e duas apostas de Goiânia acertam cinco números

Concurso não teve ganhadores na faixa principal; prêmio estimado para o próximo sorteio chega a R$ 30 milhões


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 28/08/2026 - 08:36

Mega-Sena acumula e duas apostas de Goiânia acertam cinco números
Mega-Sena acumula e duas apostas de Goiânia acertam cinco números

A Mega-Sena acumulou novamente. No sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado para o próximo concurso, marcado para 30 de agosto de 2026, é de R$ 30 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 26 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 55.536,51 cada. Outras 1.682 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 1.415,06.

Goiânia tem duas apostas premiadas na quina

Goiânia aparece entre as cidades com apostas vencedoras na faixa de cinco acertos. Duas apostas feitas na capital goiana foram premiadas.

Uma delas foi registrada na Loteria Padrão, por meio da Loteria Esportiva J R Ltda. ME. A aposta foi um bolão com oito cotas e acertou cinco dezenas, garantindo R$ 55.536,48.

A outra aposta foi feita na Teimosinha Loterias, da Aline Loterias Ltda. O bilhete simples, registrado de forma física, também acertou cinco números e recebeu R$ 55.536,51.

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa agora se volta para o próximo sorteio, que pode pagar R$ 30 milhões a quem acertar as seis dezenas.

 

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Andréia Bahia

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