Mega-Sena e Quina acumulam; veja os números sorteados e os prêmios dos próximos concursos

Os apostadores que tentaram a sorte nos concursos realizados nesta terça-feira (25) não levaram os principais prêmios da Mega-Sena e da Quina. Os dois concursos acumularam e terão novas apostas em disputa nos próximos sorteios.

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões

O concurso 3049 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (25), terminou sem ganhadores na faixa de seis acertos. As dezenas sorteadas foram:

06 – 13 – 36 – 43 – 53 – 55

Como ninguém acertou todos os seis números, o prêmio acumulou. A estimativa da Caixa é de R$ 25 milhões para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (27).

Na faixa de cinco acertos, 22 apostas foram premiadas. Cada uma receberá R$ 41.986,04.

Já a quadra teve 1.567 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 971,64.

Quina também acumula

A Quina, por sua vez, teve o concurso 7101 sorteado na terça-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram:

32 – 48 – 52 – 62 – 68

Não houve ganhadores com cinco acertos e o prêmio principal acumulou para o próximo concurso, que será realizado nesta quarta-feira (26).

A estimativa é de R$ 2,6 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Na faixa de quatro acertos, 11 apostas ganharam R$ 25.448,18 cada. Outras 1.672 apostas acertaram três números e receberão R$ 159,44.

Também houve 44.538 apostas premiadas com dois acertos, com prêmio individual de R$ 5,98.

Próximos sorteios

A Quina será sorteada novamente nesta quarta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 2,6 milhões.

Já a Mega-Sena volta a ser sorteada na quinta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais oficiais de apostas, dentro dos horários estabelecidos pela instituição.

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