Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões neste sábado

Quem ainda precisa de um “dinheirinho extra” pra este fim de ano, tem uma nova chance neste sábado (09). Hoje, a Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões à aposta ou para as apostas que acertarem as seis dezenas do concurso.

O sorteio será às 20 horas e as apostas podem ser feitas até às 19 horas.

No concurso da última quinta-feira (7), ninguém acertou as seis dezenas.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet.