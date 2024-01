Mega-Sena pode pagar R$ 31 milhões neste sábado (20)

Já a +Milionária está estimada em R$ 126 milhões. As chances de vencer são ainda maiores do que a Mega, já que pra levar prêmio máximo é preciso acertar as seis dezenas e dois "trevos"



Por Redação Tribuna do Planalto em 20/01/2024 - 06:45



O valor de aposta da +Milionária é de R$ 6, enquanto o da Mega é R$ 5