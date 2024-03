Mega-Sena pode pagar R$ 83 milhões hoje

A Mega-Sena deste sábado pode pagar R$ 83 milhões. No concurso da última quinta-feira (21), ninguém levou o prêmio máximo. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.

Já a +Milionária está estimada em R$ 159 milhões. As chances de vencer são ainda menores do que na Mega tradicional: para levar o prêmio máximo, é preciso acertar seis dezenas e dois trevos. O valor de uma aposta simples é de R$ 6. Com ela, o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.