Menino morre após cair do 3º andar de prédio, no Setor Bela Vista

Um menino de cinco anos morreu após cair do 3º andar de um prédio localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com as informações, a criança brincava com o irmão, na última sexta-feira (13), quando teria se apoiado na rede de proteção da janela do apartamento que arrebentou e ele acabou caindo de uma altura de aproximadamente 12 metros.

O menino ficou internado no Hugol desde o dia do acidente e teve morte cerebral confirmada nesta terça-feira (17).