Mensagens de celular estimulando bons sentimentos auxiliam no controle da pressão arterial

Misturando medicina e espiritualidade, uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Goiás (UFG) sugere que mensagens de celular contendo estímulos positivos podem contribuir para o controle da pressão arterial. Realizada com 100 pacientes da unidade de tratamento de hipertensão da universidade, a investigação demonstrou que o grupo que recebeu tais mensagens experimentou uma melhora significativa na saúde vascular.

A cardiologista Maria Emília Figueiredo Teixeira, líder do estudo, explicou que durante 84 dias os participantes foram divididos em dois grupos, um que recebeu as mensagens e outro que não. Ao final do período, os resultados foram comparados, revelando que o grupo que recebeu as mensagens apresentou uma redução na pressão arterial semelhante àquela proporcionada por medicamentos reguladores da pressão.

“Fizemos a média da pressão do grupo controle e do grupo intervenção. No grupo intervenção houve uma queda de pressão de 13 para 12 por 8. Parece pouco, mas é o que muitos medicamentos conseguem fazer isoladamente e é mais do que a prática de exercícios ou a redução do sal da dieta consegue fazer”, detalhou a cardiologista.

Durante o estudo, os participantes do grupo que recebeu as mensagens diárias foram expostos a estímulos de gratidão, perdão, otimismo e propósito de vida, por meio de vídeos, citações para reflexão, tarefas com perguntas a serem respondidas e avisos de ‘dia de folga’.

A pesquisa contou com a participação de 18 pesquisadores, incluindo orientadores e alunos, como Weimar Kunz Sebba Barroso, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), e Álvaro Avezum, diretor científico do departamento de espiritualidade em medicina cardiovascular da SBC.