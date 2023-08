Militares da Operação Cerrado Vivo resgatam arara canindé em colégio estadual

Na manhã do dia 24, militares do Posto de Cavalcante da Operação Cerrado Vivo foram acionados para realizar um resgate inusitado: uma arara canindé (Ara araruana) estava dentro das dependências do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim, localizado no Setor Calvacantinho. O Posto de Cavalcante desempenha um papel fundamental na Operação Cerrado Vivo, cujo objetivo é a proteção do bioma Cerrado, na região da Chapada dos Veadeiros e arredores.

As Araras Canindé são aves gregárias e vocalizam de forma ruidosa. Elas podem viver em comunidades numerosas, mas também é comum encontrá-las em grupos menores, incluindo casais com crias. Uma característica marcante é que, uma vez que formam um par, essas aves não se separam.

A ave encontrada dentro do Colégio era um adulto e, felizmente, não apresentava ferimentos. Ela estava no interior da sala do 9º Ano. Com o uso de técnicas de salvamento terrestre, os militares procederam ao resgate do animal. O local escolhido para a reintrodução da Arara Canindé foi o Mirante da Nova Aurora, que fica a aproximadamente 13 km do centro da cidade. Após o resgate, a arara voou livremente sobre o Vale do Rio das Almas.

Veja o momento da soltura: