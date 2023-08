Ministra Cármen Lúcia participa da Semana da Justiça Pela Paz em Casa

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, participa, nesta terça-feira (15) da 24ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, realizada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O objetivo do evento é de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha.

A palestra da ministra está marcada para as 9 horas e será sobre a Evolução dos Direitos Humanos das Mulheres no Século 21. “A presença de tão ilustres representantes do Poder Judiciário nacional atesta a importância desse evento e dos debates sobre a violência doméstica e familiar. Os números de feminicídio e agressão às mulheres são muito altos no Brasil e no Estado de Goiás, o que demonstra falha do Estado e da sociedade. A Semana da Justiça Pela Paz em Casa é uma oportunidade para debatermos o assunto e defendermos políticas públicas que nos ajudem a reverter esse grave quadro”, afirmou Carlos França.

Força-tarefa

Além das palestras e ações pela conscientização sobre a violência de gênero, a Semana da Justiça Pela Paz em Casa também priorizará a análise de processos, audiências e júris. Em todo o Estado, serão analisados 1,2 mil processos com essa natureza. Apenas em Goiânia e Aparecida de Goiânia serão realizadas 500 audiências. O Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública Estadual são parceiros nesta força-tarefa.