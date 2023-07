Montagem da rampa causou acidente no Rap Mix, diz polícia

A montagem precária da estrutura do festival Rap Mix foi a causa do desabamento de uma rampa, que deixou cerca de 60 feridos no último dia 9, em Goiânia. A conclusão preliminar da perícia – as investigações ainda continuam – foi apresentada em entrevista coletiva hoje pelo delegado responsável pelo caso, Thiago Martimiano. Segundo ele, a primeira etapa da investigação está concluída.

O delegado adiantou ainda que o arquiteto e o engenheiro que autorizaram o uso da rampa que desabou, no Estádio Serra Dourada, são apontados como responsáveis, além da empresa terceirizada para a qual eles prestaram o serviço. “A perícia da Polícia Técnico-Científica apontou que a inclinação da rampa não estava correta, além de terem sido identificados diversos erros de montagem”, informou o policial.

Os responsáveis ainda não foram ouvidos no inquérito policial.