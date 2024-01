Mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” começa quinta-feira

Com 70 filmes em sua 15ª edição, a Mostra “O Amor, a Morte e as Paixões” promete 14 dias de muito entretenimento e diversão aos goianos. O evento tem apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e está marcado para o período de 1º a 14 de fevereiro, no CineX, situado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Uma das principais atrações da 15ª edição da mostra são os bate-papos com os atores Selton Mello, Thiago Lacerda e Lucélia Santos, além de renomados diretores do cinema brasileiro e do crítico de cinema da Folha de S. Paulo, Inácio Araújo. A entrada é gratuita (sujeito a lotação).

A grade de filmes será composta por mais de 70 títulos, entre produções regionais, nacionais e internacionais, com a presença de indicados ao Oscar 2024 e premiados em grandes festivais mundiais. O catálogo oferece opções de diversos gêneros e estilos, proporcionando reflexões, debates e entretenimento.

Curtas goianos

A 15ª edição do evento também contará com uma mostra exclusiva de curtas-metragens goianos batizada de “Feitos em Goiás”. A curadoria é assinada por Erik Ely e Lisandro Nogueira. A lista tem seis produções de ficção e documentários, com exibição gratuita (sujeito à lotação), previstas para o dia 7 de fevereiro, às 16h45.

A mostra “O Amor, a Morte e as Paixões” conta com apresentação do Sesc Goiás; realização do Cinema CineX Oscar Niemeyer; patrocínio do Frigorífico Beauvallet e Arquivo Total; apoio da TV Anhanguera, Executiva FM e O Popular. O projeto dispõe do apoio cultural do Governo de Goiás, por meio da Secult Goiás, contemplado pelo Programa Goyazes.

Confira a programação completa da 15ª Mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”: https://www.cultura.go.gov.br/noticias/4293-governo.html