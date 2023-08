Motociclista morre atropelado por caminhão na GO-020

Um motociclista morreu em um acidente na GO-020, na manhã deste sábado (05), em Goiânia. De acordo com informações de testemunhas, o motorista que dirigia o caminhão foi parado há mais de um quilômetro depois do local do acidente porque uma pessoa que passava pelo local conseguiu anotar a placa e acionar a Polícia Militar.

Aos militares, o motorista disse que não notou o acidente e que, por isso, continou a dirigir.

A identidade da vítima não foi relevada.