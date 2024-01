Motociclista que importunava mulheres em via pública é preso em flagrante

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Subdelegacia de Polícia de Alto Horizonte (GO), prendeu em flagrante, no sábado, 20, um homem de 20 anos, pela prática do crime de importunação sexual. De acordo com as investigações, o homem, na condução de uma motocicleta, assediou pelo menos seis mulheres, em dias alternados. Segundo as vítimas, o homem passava a mão nas mulheres enquanto elas caminhavam em via pública.

Depois de intenso trabalho de investigação e busca da autoria, o autor foi identificado e preso em flagrante. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.