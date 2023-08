Motorista alcoolizado provoca acidente e carga de milho espalha na rodovia

Na noite desta terça-feira, 22, um motorista de 53 anos foi detido por suspeita de dirigir sob influência de álcool após causar um acidente na BR-060, Km 426, no município de Rio Verde, região sudoeste de Goiás.

O veículo envolvido no acidente estava transportando cerca 40 toneladas de milho em grãos quando saiu da pista, quase tombando, e derramou a carga pela via. Segundo informações do disco tacógrafo do veículo, o motorista estava a uma velocidade de 110 km/h em uma rodovia onde o limite permitido é de 90 km/h.

Submetido ao teste de bafômetro, o condutor da carreta foi reprovado com teor de 0,93 mg/l.

A rodovia ficou temporariamente fechada para a limpeza da carga de milho e a remoção do veículo acidentado. Ainda há grãos de milho na pista, o que requer cuidado extra por parte dos motoristas que trafegam pela região.