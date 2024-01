Motorista atropela ciclista ao tirar marimbondo de carro

Em Cidade Ocidental, no Entorno do DF, um ciclista morreu após ser atropelado por um motorista que disse ter se distraído ao tentar tirar um marimbondo que entrou dentro do carro dele. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro informou o homem estava indo fazer a prova da segunda fase da OAB, neste domingo (21), quando o acidente aconteceu.

A bicicleta ficou presa em uma das rodas dianteiras. O ciclista foi encontrado caído a alguns metros do veículo próximo a cerca de uma fazenda. Após o acidente, o motorista entrou em estado de choque e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado por populares. O homem não precisou ser levado ao hospital. Ele fez o teste do bafômetro e o exame não detectou uso de álcool.