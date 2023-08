Motorista atropela mãe e filha em calçada, em Três Ranchos

Um homem foi preso pela polícia após atropelar uma mulher de 33 anos e a filha dela, de 6 anos, em Três Ranchos.

A mulher e a criança estavam andando pela calçada quando foram atingidas. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, no entanto, foi localizado em uma região de chácaras da cidade. Os policiais ainda informaram que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.