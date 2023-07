Motorista morre em acidente na GO-020

Na tarde desta quinta-feira, 27, Bombeiros Militares em Pires do Rio foram acionados para ocorrência de acidente de trânsito, colisão entre veículo de grande porte e veículo de passeio, na GO-020, km 124, Palmelo, sentido Pires do Rio.

No local uma vítima, condutor do veículo de passeio, sexo masculino, 53 anos, politraumatizado, infelizmente em óbito. Os militares realizaram a segurança do local e limpeza da pista, devido ao derramamento de óleo. O corpo da vítima ficou aos cuidados do IML.

Assessoria de Comunicação Social/BM-5

