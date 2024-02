MPF denuncia ex-prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, por desvio de recursos

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República, Marcio Lucio de Avelar, do Núcleo de Combate a Corrupção, ofereceu denúncia em desfavor do ex-prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal. Segundo carta precatória enviada através de malote digital em 25 de janeiro de 2024 para a Justiça Federal Criminal do Estado de Goiás, Magal é acusado de desviar verbas públicas causando prejuízo aos cofres da Educação.

De acordo ainda com o documento da Procuradoria, “a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório dos autos”. “No período compreendido entre novembro de 2015 a junho de 2018, Evandro Magal na qualidade de prefeito de Caldas Novas, de forma livre e consciente, podendo agir de modo diverso, ciente da suspensão da vigência da Lei Municipal nº 2.152/2014 por força de liminar deferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, desviou, verbas públicas em proveito alheio, causando prejuízo aos cofres do FUNDEB”.

Para o Ministério Público Federal, o ex-prefeito, Evandro Magal “incorreu em crime de responsabilidade, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores”. A pena para esse tipo de crime, além da responsabilização criminal pelos ilícitos praticados, é de detenção de dois a doze anos.

Vale lembrar que o ex-prefeito segue acumulando derrotas, tanto na esfera Judicial, por improbidade administrativa, estando inclusive, inelegível, quanto no Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, com a rejeição de balancetes dos anos de 2017, 2019 e 2020. Pesa ainda sob o ex-gestor, ter sido preso em 2018, na Operação Negociata do Ministério Público de Goiás, suspeito de liderar um sistema de corrupção, com fraudes em licitação e lavagem de dinheiro em Caldas Novas.