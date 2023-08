Mudança na emissão da NFe começa em setembro

Os microempreendedores individuais devem ficar atentos. Isso porque começa a valer, a partir do dia 1º de setembro, a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica unicamente por meio do portal da Receita Federal do Brasil. A medida foi implementada para poder simplificar o processo para os pequenos empreendedores centralizando as emissões em um documento padronizado.

Vale ressaltar que o Portal Único já está disponível desde abril, proporcionando uma alternativa para aqueles que desejam se adaptar rapidamente e começar a emitir suas notas fiscais nesse novo modelo. Aqueles que preferirem poderão continuar emitindo notas de acordo com os sites das prefeituras locais até setembro. A nova sistemática permitirá uma versão da NFS-e ser baixada via aplicativo em dispositivos móveis, oferecendo ainda mais praticidade para os MEIs.

O presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido Pinto, destaca a importância da padronização, permitindo a emissão de notas fiscais por meio de login, eliminando a necessidade de aquisição de um certificado digital. “A determinação da Receita de implementar o uso do Portal Único é um marco importante para a padronização das emissões das notas fiscais em todo o território nacional. Com essa nova sistemática, o processo se torna mais acessível e menos oneroso para quem precisa emitir notas”, afirmou.