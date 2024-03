Muladeiros realizam tradicional Queima do Alho em Goiânia

Será nesse sábado, 23, à partir das 12 horas. Quem passar pela avenida Dom Emanuel, na Cidade Jardim, poderá se surpreender com a concentração e muladeiros com seus animais traiados participando de uma tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro que é da Queima do Alho.

É um encontro promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Muares (ABCMuares), com apoio da Selaria Burro no Brete, para reunir comitivas de muladeiros de todo Estado. É o alinhamento dos últimos preparativos do Grande Encontro de Comitivas de Muares, que acontecerá na segunda semana de Abril, de 8 a 13, no Parque Agropecuário de Goiânia, no setor Nova Vila.

Muar

Os muares, que são mulas e burros, são tidos como animais nobres, amigos, fiéis ao homem, habilidosos e inteligentes. No Brasil, entre registrados e não, acredita-se em mais de 50 mil animais.

Para uso recreativo, é possível encontrar animais que variam de R$ 1 mil, passando pelos valores maiores para trabalho, até R$ 500 mil para seleção de animais melhoradores.

Almoço

O almoço vai acontecer em um ambiente a caráter, Selaria Burro no Brete e será uma oportunidade para os amantes e admiradores da cultura tropeira e tradição sertaneja de se reunirem para saberem um pouco mais da criação de muares.

A Queima do Alho será preparada com 50 quilos de arroz e 50 quilos de carne e claro, muito alho.

“Em um gesto de hospitalidade, temos o prazer de oferecer aos estimados criadores um almoço de comida tropeira tradicional”, explica um dos organizadores, Waldjan Terencio.