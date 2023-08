Mulher denuncia que teve portão de casa destruído por entregadores

Uma mulher que prefere não se identificar denunciou que teve o portão de casa arrombado por entregadores na madrugada desta quarta-feira (16), no Setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. De acordo com as informações, os entregadores teriam dito que receberam uma “informação” de que um colega havia sido maltratado.

A dona de casa disse que fez o pedido de um sanduíche, mas que por causa da demora, acabou cancelando a entrega. Com isso, os entregadores trocaram mensagens e se reuniram na porta do endereço. A empresa em que o entregador trabalha não foi divulgada, assim como a identidade dele.