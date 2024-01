Mulher é arrastada e agredida por PMs em Nazário

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação revoltante de policiais militares contra uma mulher, durante uma festa em Nazário, no interior do Estado. Nas cenas é possível ver que um dos policiais arrasta a mulher pelos pés. Um homem que tentou ajudá-la foi duramente agredido, recebendo golpes de cassetete.

Em nota, a PM afirmou que, ao tomar conhecimento do vídeo, a Corregedoria instaurou um procedimento para apurar a conduta dos militares e disse que não compactua com qualquer desvio de conduta. A polícia informou ainda que a situação aconteceu na madrugada deste sábado (20) durante um evento particular. Os policiais foram acionados durante a briga generalizada e, segundo a corporação, foi necessário o uso de “meios não letais” para dispersar a confusão e acalmar os envolvidos.

Testemunhas disseram que a mulher teria se recusado a permitir a revista que era feita para a entrada na festa e, por isso, a confusão teria começado. Em entrevista à TV Anhanguera, outras afirmaram que, após conseguir entrar no evento, a mulher também teve um desentendimento com o companheiro e chegou a jogar cerveja nos seguranças e nos policiais militares. Após isso, a briga generalizada começou, momento em que o vídeo foi gravado.

Um dos policiais também chegou a ficar ferido na cabeça.

Confira o vídeo: