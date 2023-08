Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Pires do Rio

Rodrielly Pires Gonçalves, de 30 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro na frente dos filhos de 9 e 11 anos, em Pires do Rio. O crime aconteceu na noite do último domingo (06), no bairro Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com a polícia, o homem, Luan Vinícius da Silva Souza, de 35 anos, não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo testemunhas, a mulher estava em casa com os filhos quando o ex-companheiro invadiu a casa com uma faca. Ele golpeou Rodrielly por três vezes. O filho mais velho do casal foi quem pediu socorro para o avô, que é vizinho deles.

O suspeito fugiu e levou o filho mais novo, de 9 anos. A criança só foi entregue em Vianópolis, na casa de parentes, duas horas depois do crime. Luan foi preso no início da tarde desta segunda-feira (7) em uma fazenda na zona rural de Palmelo.