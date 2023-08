Mulher é presa, no Maranhão, suspeita de matar auditor fiscal

Uma mulher de 25 anos foi presa nesta terça-feira (08) suspeita de matar o auditor fiscal Lindomar Modesto de Souza, 57 anos, que teve o carro abandonado no Maranhão. O corpo do homem foi encontrado no dia 12 de julho, no Setor Planície, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, Dilleno Vieira da Silva, de 47 anos, está agredido. Ele é suspeito de participar do crime.