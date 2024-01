Mulher é presa utilizando documentos falsos em OS

A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher pelo uso de documento falso e falsidade ideológica contra uma Organização Social que gerencia unidades de saúde no Estado.

De acordo com as investigações, a mulher foi contratada durante processo seletivo para o cargo de gerente do setor financeiro da OS e encaminhou os documentos necessários. No entanto, após pesquisas, percebeu-se que os certificados de graduação eram falsos.

A suspeita solicitou folga por suposto falecimento da avó, apresentando nesta sexta-feira (26) uma certidão de óbito falsa, motivo pelo qual foi solicitada a presença da equipe da Polícia Civil na sede da OS, sendo dada voz de prisão após a comprovação da falsidade do documento público, com a consequente condução da mulher à Central de Flagrantes de Goiânia. A presa tem vasta ficha criminal, especialmente por estelionatos.