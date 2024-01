Um mulher de 49 anos morreu, no final da manhã desta terça-feira (23), em um grave acidente na GO-330, em Anápolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teria invadido a pista contrária quando bateu no veículo.

Ela ficou presa às ferragens. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente.